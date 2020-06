Karius prefiere ser suplente en el Liverpool a salir

La final de la Champions League de 2018 pasará a la historia como el partido en el que Karius tuvo su peor noche en el peor escenario posible. Su mal partido ante el Real Madrid marcó su futuro.

El cancerbero, tras un año en el Besiktas del que ha salido antes de tiempo, mostró su predisposición a quedarse en el Liverpool pese a saber que no va contar con apenas minutos por la presencia de Alisson.

"No tiene sentido irme del Liverpool a un club peor para ser segundo. No noto presión para cambiar. Puedo mejorar entrenando aquí. Como segundo en Inglaterra sabes que tendrás partidos", aseguró a 'Transfermarkt'.

Karius tiene claro que está "en el mejor club del mundo ahora mismo". "Soy consciente de qyue tengo una buena posición aquí. Antes que nada, el club tiene que atraerme y no quiero buscar ya mi próximo destino", aclaró.

Recordó el cancerbero aquella fatídica noche. "Desde la final de la Champions a algunas personas les gusta sacar los errores. Hay quien no entiende o no quiere entender que fue por una lesión en la cabeza y se ríen de mi actuación. No lo entiendo", explicó.