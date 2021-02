Karius volvió a jugar... por accidente: el Union Berlin lo quiere fuera

Continúa el calvario de Loris Karius. Desde las afortunadas acciones en la final de la Champions League entre el Liverpool y el Real Madrid, la carrera del guardameta va cuesta abajo y sin frenos.

Los 'reds' le cedieron en el Union Berlin, donde este fin de semana disputó su segundo encuentro de la presente campaña, aunque jugó debido a la lesión de Andreas Luthe, el portero titular.

El entrenador del equipo, Urs Fischer, reconoció en rueda de prens que no hay debate bajo los palos: "No sé por qué iba a surgir ahora un debate en torno a la portería. Desde mi punto de vista, no hay ninguna discusión".

Debido a su alto salario, el Union Berlin no ampliará su cesión, por lo que el arquero volverá al final de la presente temporada a un Liverpool en el que tampoco tiene hueco.

Los de Anfield negociarán por volver a prestarlo o incluso traspasarlo, auque Karius, mientras tanto, parece ajeno a todo el ruido que se cierne sobre él: "Me veo claramente bajo palos en el Union Berlin".