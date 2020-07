Kaviedes descuelga las botas a los 42 años

El máximo goleador del mundo en la temporada de 1998 con 43 tantos, el ecuatoriano Jaime Iván Kaviedes, de 42 años, fue presentado este miércoles como nuevo refuerzo de Aviced FC, de la Segunda División de su país.

"Kaviedes firmó y fue presentado como refuerzo de nuestro equipo, además que servirá de ejemplo e inspiración para los jóvenes que nos representarán en el torneo de este año", dijo a 'EFE' Fernando Cedillo, presidente del club de la ciudad de Cuenca.

El directivo aseguró que Kaviedes "está a poco de alcanzar el peso ideal, pues ha bajado siete kilos y el propósito es llegar a reducir diez, pues viene trabajando físicamente desde hace un mes".

"Es una apuesta importante la que realiza el club en este año de debut en Segunda Categoría. Si bien no tendremos el respaldo del público cuando actuemos de local, en el 'Estadio Serrano Aguilar', de Cuenca (debido a la pandemia por el coronavirus), esperamos tener el auspicio de importantes empresas", añadió Cedillo.

El goleador con la camiseta de Emelec en 1998 disputó en esa temporada 39 partidos y anotó 43 goles, por lo que la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (FFHS) lo proclamó como máximo artillero del mundo ese año.

Después de su recorrido por las divisiones formativas de Emelec y de selecciones juveniles, Kaviedes fue adquirido por el Perugia italiano a finales de 1998.

En su segundo partido con el Perugia, contra la Juventus, anotó su primer gol, que fue de antología y le abrió la puerta de la fama, pues recibió al borde del área contraria un pase desde la mitad del campo con la pierna izquierda y, al andar con la derecha, tocó suavemente el balón por sobre el portero.

Otro de los hermosos tantos lo hizo contra la Sampdoria: pescó un rebote a 30 metros del arco y enfiló un violento remate bombeado que el portero solo alcanzó a rozar el balón.

Con el Perugia disputó 14 partidos y marcó cuatro goles, y ese mismo año pasó al Celta de Vigo, donde jugó cinco encuentros y marcó dos tantos.

En el año 2000 jugó 17 partidos con Puebla y convirtió cinco dianas. Ese mismo año recaló en el Real Valladolid, con el que jugó 23 partidos y anotó en seis ocasiones, entre ellas una contra el Barcelona con espléndido remate de chilena, en 2001.

En ese mismo año se fue al Oporto, con el que solo jugó un partido, pues regresó a Ecuador porque, según dijo, los médicos le habían comentado que su abuelo se encontraba mal de salud.

Los médicos dijeron que "le quedaban seis meses de vida" a mi abuelo y por ello regresó a Ecuador, pese a que el técnico del Oporto en aquella época, José Mourinho, le insistió en que se quedara.

En el año 2001, Kaviedes anotó el gol del empate 1-1 contra Uruguay, en Quito, para la histórica clasificación de la Selección de Ecuador al Mundial de Corea del Sur y Japón de 2002.

Kaviedes también jugó en el Crystal Palace y en Argentinos Juniors. Además de Emelec, militó en 12 clubes de Ecuador, entre los que destacan Barcelona, Liga de Quito y El Nacional. Repitió participación mundialista con Ecuador en la edición de Alemania 2006.

"No me retiren del fútbol, porque yo no me retiraré nunca de él", dijo recientemente Kaviedes en una entrevista conjunta con algunos ex mundialistas ecuatorianos: el portero José Francisco Cevallos y los centrocampistas Alex Aguinaga y Patricio Urrutia.