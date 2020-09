Kazu Miura, titular y capitán en Primera a sus 53 años (y medio)

Kazuyoshi Miura sigue batiendo récords. Con 53 años, camino de los 54, no solo sigue en activo, sino que ha sido titular en la visita del Yokohama FC al Kawasaki Frontale. Eso le convierte en el futbolista de más edad en jamás jugar en la Liga Japonesa.

Ya lo dijo tiempo atrás. Jugará hasta que el cuerpo aguante. Literalmente, "hasta la muerte", espetó. Así es Kazu Miura, un futbolista que era profesional antes de que Leo Messi hubiera nacido.

Ya no es el que era. A fin de cuentas, tiene casi 54 años (los cumplirá en febrero). Pero sigue siendo importante en el Yokohama FC, el club al que llegó en 2005 y en el que muchos llevan queriendo retirarle desde entonces.

Pero no. Ahí sigue. Estuvo en Segunda, y ahora, de nuevo en Primera, ahí está. Kazu Miura no solo hace bulto en el vestuario. No es ese jugador que sigue en el club porque hace piña. Miura juega. Poco, pero juega.

Y este miércoles volvió a hacerlo. Con 53 años y 7 meses, Kazu Miura no solo se calzó las botas. Fue titular, saltó de inicio al campo del Kawasaki Frontale, y, además, lo hizo portando el brazalete de capitán.

Junto a los centrocampistas Nakamura y Matsui, demostró que la edad no es siempre un problema para el fútbol. Entre los tres sumaron 134 años. Impresionante.

Jugó 56 minutos, y fue sustituido. No marcó (lleva sin hacerlo desde el 12 de marzo de 2017), ni tampoco asistió, pero pudo batir un registro al que difícilmente alguien más va a poder acercarse.

Se convirtió en el futbolista de más edad en jugar en Primera División en Japón. Y además lo hizo como titular. Y como capitán. ¿Dónde estará su límite? Donde él quiera.

Ahí seguirá Kazu Miura, un tipo que lleva saliendo en el FIFA desde antes de que Timo Werner naciera, hasta que el cuerpo aguante.