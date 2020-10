Kean agradeció a los seguidores del Everton su apoyo

La llegada de Kean al PSG hizo saltar las alarmas. Pocos esperaban que el conjunto parisino incorporase a un jugador del que se espera mucho pero aún no ha dado el nivel.

Pese a que se hablaba sobre su vuelta a la Juventus, finalmente eligió al PSG. "Es cierto, podía haber regresado, pero tomé esta decisión junto con mi familia de jugar en la Ligue 1. He estado en París antes y tengo familiares", explicó en 'RAI Sport'.

"Espero aprender mucho de esta fantástica experiencia. Soy joven, me gusta trabajar de cerca con los mejores delanteros, así puedo aprender de su experiencia y su estilo de juego", añadió.

También se acordó Kean de su antigua etapa en la Premier. "No estoy particularmente molesto por haber dejado el fútbol inglés. Incluso la pancarta de los fánaticos del Everton realmente me conmovió, ya que no me lo esperaba", concretó el delantero italiano.