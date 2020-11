Keane acusó al United de no tener líderes y Maguire le respondió

El Manchester United se mide al Istanbul Basaksehir en Champions. Antes de la cita, Solskjaer y Maguire atendieron a los medios de comunicación.

El jugador 'red devil' aprovechó para responder a Roy Keane quien recientemente dijo que no veía "hombres" en el United. "No veo hombres con los que quieras estar en las trincheras, chicos en los que confiar. Ferguson siempre decía que se necesita coraje para ser del United", dijo en 'Sky Sports' el ex futbolista.

Unas palabras que hicieron reaccionar a Maguire: "No estamos pendientes de lo que pasa fuera, no queremos meter negatividad en el vestuario, pero puedo decir que hay muchos líderes en este equipo", destacó.

"Yo soy el capitán y veo mucho liderazgo a mi alrededor, tanto en la plantilla como en el cuerpo técnico", finalizó. Falta por ver si habrá réplica de Roy Keane al respecto...