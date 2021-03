Keane llamó "bebé" a Bruno Fernandes y tuvo que tragarse sus palabras

El United se proclamó ganador del derbi de Mánchester. Se impuso por 0-2 en terreno de Pep Guardiola.

Bruno Fernandes se llevó todas las miradas. Hizo un gran partido y firmó uno de los tantos que terminaron dando el botín a los 'red devils'.

Se resarció así de unas críticas que escuchó antes del encuentro. Roy Keane, leyenda 'red devil', criticó sus formas sobre el terreno de juego y le acusó de tener gestos que no eran propios de un líder justo antes de ese derbi.

"He visto que cuando le quitan su lenguaje corporal no es bueno. Cuando te marchas y uno de tus compañeros está listo para entrar y tú vas haciendo aspavientos... Eso es una falta de respeto a tu compañero. Y estamos hablando de un líder. Si yo entrara y el jugador que sale por mi hiciera eso, sentiría que me faltan el respeto", dijo en 'Sky Sports'.

Y le pidió para el choque contra el City que diera la talla. "No seas un bebé... Concéntrate en el partido y haz un gran encuentro, fin de la historia. Si lo hace bien, le elogiaremos, si no, más vale que esté preparado", le atizó.

"Sé que los jugadores están bajo presión para hacer entrevistas y responder a las críticas, pero tiene que aceptarlo", finalizó. Y respondio como debe hacer un buen futbolista: en la cancha.