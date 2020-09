Keidi Bare todavía no podría ser inscrito con el Espanyol

El Espanyol está a la espera de cerrar su cuarto fichaje con Keidi Bare. El acuerdo parece ya total entre todas las partes, pero el cuadro catalán afronta ahora un problema con LaLiga por su masa salarial.

Tal y como cuenta 'AS', el conjunto que ahora comanda Vicente Moreno no podrá inscribir a Keidi Bare hasta que no alivie su masa salarial y LaLiga lo permita.

Al superar ya los 23 años, el centrocampista albanés, que todavía pertenece al Málaga, no puede ser inscrito con el filial, como sí lo fue con el cuadro blanquiazul el curso anterior.

Según la fuente citada, tanto Álex López como Víctor Campuzano son, a priori, los nombres que pueden salir antes del cierre de mercado para cuadrar las cuentas del club espanyolista.