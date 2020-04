Keita alienta al Madrid: "No veo a Mané en Liverpool toda la vida"

Keita Baldé concedió una entrevista a 'AS' que sigue dando mucho juego. Además de hablar de sí mismo, lo hizo de Sadio Mané, su compañero en la Selección de Senegal. Con el Madrid tras la pista del delantero, el atacante del Mónaco alentó las posibilidad de que puedan ir por él.

"¿El Madrid? Depende de muchas cosas. No sé cuál es su decisión. De aquí a un año o dos años a lo mejor querrá cambiar y no creo que quiera estar ahí toda la vida. Es un chico listo y sabe lo que le conviene y lo que tiene que hacer. Pero en Madrid están dando muchos nombres…", comentó Keita Baldé.

Eso sí, según su manera de ver las cosas, solo una megaoferta podría arrancarle de Anfield: "Sé que está muy bien ahí. El entrenador le quiere mucho. Tiene que venir algo muy atractivo para que deje el Liverpool. Ha dado mucho al Liverpool y el Liverpool a él. Tendrá que venir un grande y que le prometa mucho para que se lo piense. Hay pocos equipos como el Liverpool".

Y a pesar de decir que volvería al Barça, sobre todo si Piqué es presidente, no le cerró la puerta al Santiago Bernabéu tampoco. "Depende de las circunstancias. No te diría que no ahora mismo. Te estaría mintiendo. Yo me lo pensaría y a lo mejor luego te digo que no, pero de primeras no te diría que no. Puede ser…", declaró.