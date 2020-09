Keita Baldé dio positivo en coronavirus

El coronavirus continúa haciendo de las suyas y no para de contagiar a diestro y siniestro. El último afectado en el mundo del fútbol ha sido Keita Baldé.

El todavía futbolista del Mónaco, que apunta a la Sampdoria, dio positivo en COVID-19, tal y como informó el conjunto italiano este mismo lunes.

"El AS Monaco FC autorizó al futbolista Keita Baldé a viajar para someterse a exámenes médicos-deportivos, los cuales no pusieron de relieve ningún problema. Durante las investigaciones requeridas por el coronavirus, el jugador dio un resultado débilmente positivo: se especifica que el mismo no tuvo contacto con el resto de la plantilla y se encuentra en aislamiento domiciliario. Por tanto, los trámites sanitarios se pondrán en práctica según protocolo el médico", rezaba el comunicado de la 'Samp'.

A pesar de este contratiempo, los medios italianos aseguran que el de Arbucias acabará firmando por la Sampdoria.