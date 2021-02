Dardos y reflexiones: Keita Baldé rememoró su ayuda a los temporeros de Lleida

"¿Quién soy yo?", se pregunta Keita Baldé cuando se le cuestiona por su ayuda en mayo de 2020 a temporeros de la fruta de Lleida que dormían en la calle. Una pregunta retórica a la que llega el futbolista de la Sampdoria porque, más allá de su iniciativa, no ve acciones de los gobernantes para resolver un problema que volverá a repetirse dentro de unos meses.

"Llevo más tiempo en Italia que en España y tengo que ir yo desde Mónaco para solucionar un problema en Lleida. ¡Imagínate! Si yo no hubiese visto ese vídeo, nada hubiera cambiado. Hay algo que no va bien. ¿Quién soy yo? Si soy un niñato de 25 años jugando al fútbol", reflexionó este miércoles durante una rueda de prensa virtual.

"¿Rezamos para que salga otro Keita con la intención de ayudar?". Es un tema de organización y de querer hacer... si no hubiese salido yo, este tema no hubiese salido a la luz, nadie lo mira, nadie le da importancia. Hay que buscar más soluciones", prosiguió.

La conferencia de prensa el fútbolista fue con motivo del estreno el próximo jueves 25 de febrero del Informe+ titulado 'Hermanos', elaborado por 'Movistar+' y que se podrá ver en el canal '#Vamos' a las 21:45 horas CET, en el que el actual futbolista de la Sampdoria, nacido en Cataluña de padres senegaleses y criado en el Barcelona, cuenta cómo decidió actuar cuando se enteró de la situación de los temporeros de una localidad que conoce bien.

Todo tiene su origen en las redes sociales. Keita se topó con un vídeo del actor y cineasta Paco León junto a Serigne Mamadou, temporero en Lleida que denunciaba las duras condiciones en el día a día de su colectivo. Habló con él por teléfono y esta conversación le abrió los ojos.

"Si te digo la verdad, no era consciente hasta ese momento. Después de ver ese vídeo lo entendí. Llevo muchos años fuera de España y no sabía muy bien que era así", aseguró.

Keita asumió el coste de la vivienda, comida y ropa. Aunque fue con el alojamiento con lo que se encontró verdaderas, e inesperadas, dificultades: "Nos topamos con piedras a pesar de tener el dinero. Lo más importante era dónde poder estar y dónde poder dormir y se alargó un poco porque no encontrábamos el sitio. Que te encuentres piedras en el camino cuando quieres ayudar te da de pensar sobre cómo estamos ahora mismo".

Una situación a la que el futbolista evita referirse como racismo, pero que sí le provoca un deseo: "Ir diez amigos míos de piel negra y yo e intentar alquilar unas cuantas habitaciones de hotel y ver si me dicen sí o no. A ver si me mira la piel o el aspecto que tengo. Entonces ahí les haría la pregunta de por qué nos dijeron que no en verano. Me gustaría ver qué me responderían. Si entro yo con una buena chaqueta, un buen coche... no habría problema, no les importaría que fuera negro. Ahora, si entra un jornalero, con una chaqueta rota...".

Un Keita Baldé cercano, realista y sin tapujos durante la charla; queriendo huir del, para él, erróneo estereotipo del futbolista despreocupado por lo que pasa en la sociedad, en su burbuja. Al menos, él no es así.

"Fuera del campo yo pruebo a vivir una vida muy tranquila, con las cosas básicas del día a día porque no quiero salir de la realidad. Quiero una vida tranquila, de salud, que mi gente esté bien... esa es la vida real. Alguien que se levanta a las 7 de la mañana a trabajar", comentó.

"Nosotros somos unos privilegiados y hay que aprovecharlo. Cuando vuelvo a ese contraste de estar en el vestuario de un equipo de fútbol lo doy todo porque me siento un afortunado. Cuando en el vestuario veo a alguien triste... A veces estamos tristes por algunas tonterías, los problemas reales de la vida son otros", continuó.

Un Keita Baldé que llegó a Italia cuando tenía 16 años. Un país que sigue viviendo episodios de racismo: "Es jodid* cuando ves este tipo de cosas. En 2021 ves ciertas cosas que te quedas apagado, sin ganas de hacer nada; ves tantas injusticias alrededor del mundo y piensas que pasan más cosas malas que buenas, pero intentas siempre ser positivo. Intentas hacer lo que uno puede porque he crecido así. Cuando ves todas estas injusticias te quedas triste e intentas tirar hacia delante", dijo a EFE.

Por último, Keita concluyó la charla con una anécdota que le ocurrió recientemente en la puerta de su casa cuando volvía de entrenar. Un niño se quedó prendado de su coche. Él lo subió en el asiento del copiloto mientras lo aparcaba y le dijo: ?Trabaja duro y algún día podrás tener uno incluso mejor". "¿Quién me iba a decir a mí cuando era pequeño que iba a vivir así? Mis amigos me hubieran dicho que estaba loco", reflexionó con los periodistas presentes.

"Se trata de transmitir tus sueños. Hice lo de Lleida porque el día de mañana otro lo hará", finalizó.