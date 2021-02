Keko pide "usar la ansiedad como empuje"

Keko Gontán pasó por rueda de prensa y analizó la delicada situación que atraviesa el Deportivo de La Coruña. Se centró en lo deportivo, donde dijo no encontrar demasiada explicación a la decadencia del equipo. Además, llegó a hablar de cierta mala suerte.

"En juego hemos cambiado ciertas cosas. Ante Coruxo y Unionistas hemos tenido mejores sensaciones dentro del campo, pero la diferencia ha sido la eficacia de cara a puerta. El otro día dimos tres palos, parecía que llegábamos con facilidad a tres cuartos. Contra Unionistas también hubo opciones claras y no definimos", señaló.

El extremo pide convertir la presión en energía: "Ahí está la diferencia entre sacar resultados o no. Somos conscientes de que los resultados negativos siempre provocan ansiedad, pero hay que usar esa ansiedad como empuje y que te lleve a ganar".

Sobre el vestuario, Keko describió el ambiente que se respira dentro de este: "Estamos fastidiados por la situación, no vamos a engañar a nadie. Es un momento malo. Ninguno pensábamos que íbamos a estar así. Ni en octubre, pero ni siquiera hace dos semanas, cuando estábamos jugando contra el Salamanca o Unionistas. No pensábamos que íbamos a llegar en esta situación al duelo con el Guijuelo".

"No entendemos muchas cosas de nosotros mismos, sobre todo a nivel de resultados. Estamos juntos, unidos y convencidos de poder sacarlo. El vestuario está motivado de cara al domingo, pero en las últimas semanas hemos sentido impotencia", continuó.

Por último, no entró en el nombramiento de Antonio Couceiro como nuevo presidente: "No hemos hablado sobre eso dentro. Hemos decidido encerrarnos y hacernos fuertes entre nosotros. No dejar que nos afecte. Centrarnos en otra cosa que no sea el césped sería negativo".