Keko rechazó mayores sueldos y categorías por el Dépor

Fernando Vázquez es la razón por la que Keko renovó con el Dépor sobre la bocina. El jugador, en su primera etapa en La Coruña, no se veía como él quería verse, pero, tras hablar con el técnico, se convenció de que tenía que continuar en el equipo.

"No fue una decisión fácil. Lo primero, porque, el año pasado, no encontré lo que venía a buscar aquí. No encontré lo que se presuponía, lo que me habían dicho. Tenía mis dudas y se disolvieron este verano después de una charla con el míster. Luego, había más opciones y estuve pensándolo hasta el último momento", explicó.

"Sí era mejor apostar por el proyecto del Dépor, donde estoy encantado y mi familia, también, o como carrera deportiva, tomar otras opciones fuera de España o incluso aquí. Pero, realmente, no hubo ninguna oferta que me demostrase que tenía que abandonar el Deportivo", dijo además.

Incluso hubo propuestas de Segunda más atractivas en lo salarial: "Las había de categoría superior, pero no me demostraban que iban a apostar por mí y ya no puedo perder el tiempo. Las había también muy superiores en lo económico, pero no para que me hiciesen marcharme".

El objetivo está clarísimo, ascender: "Cuando hablamos entre nosotros o en la reunión antes de cada partido, nos motivamos así. Somos jugadores que nos sentimos de categoría superior, pero hay que demostrarlo. Todos hablamos de que hay que devolver al Dépor a su lugar. Todos apostamos por el Depor este año como un mero trámite para devolver al club a Segunda ya y, en no mucho tiempo, a Primera".