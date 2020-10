Kempes criticó a Lim y defendió a Gracia: "Se quedará para que no se hunda el barco"

Mario Kempes, ex jugador y leyenda del Valencia, ofreció unas declaraciones al programa 'El Larguero', de la 'Cadena SER', en las que se refirió a la posible salida de Javi Gracia del banquillo de Mestalla.

Para comenzar, Kempes fue muy crítico con Peter Lim: "No es una novedad que haya problemas en el Valencia. Los tiros vienen del mismo lado. No es problema de plantilla, de aficionados, que pueden protestar al dueño".

Y añadió: "Si no quieres un club, ¿para qué estás? Vino para aprovecharse y ganar dinero. No sé si puso algo. Intentó vender lo mejor, los jugadores con más nombre, y está tratando de sanear lo poco que pudo haber puesto en el Valencia. Me echaron porque dije que un día la gente se levantaría y no quedarían ni los edificios alrededor de Mestalla".

Además, no dudó en enviarle un consejo a Gracia: "No sé quién puede haber ayudado a Javi a tomar la decisión de agarrar al Valencia. Es espectacular, pero conociendo cómo se manejan las cosas en Valencia, debería pensar que le desarmarían el equipo. Ahora el técnico está entre la espada y la pared, todo el mundo está con él, pero es duro trabajar a disgusto. Si es profesional como lo está demostrando, creo que se quedará e intentará que no se hunda el barco".