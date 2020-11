El seleccionador español Luis Enrique compareció ante los medios de comunicación en una rueda de prensa virtual previa al próximo compromiso de la Selección Española, un amistoso internacional ante Países Bajos que se disputará este miércoles 11 de noviembre a las 20.45 horas.

Luis Enrique quiso comenzar hablando de la escuela neerlandesa: "He tenido entrenadores neerlandeses y compañeros que se han convertido en amigos y me gusta volver aquí porque me traen buenos recuerdos".

Además, el técnico español no dudó en referirse al ajustado calendario, pero sin buscar excusas: "Los entrenamientos son prepartido y pospartido. La carga física es inexistente. Utilizamos el vídeo para mejorar cosas. Es la dificultad que se tiene al ser seleccionador, pero no puede ser una queja porque les ocurre igual al resto de entrenadores".

Y añadió: "Hay que vivir el presente. Me sirve para ver el nivel de los jugadores. Lo que veo hasta ahora me gusta. Hay que ser positivo y optimista. Comparo con otras selecciones y me sigue gustando".

Sobre si el fútbol español ha perdido importancia en Europa debido a los resultados de los partidos de Champions, explicó: "No tengo la impresión de que España haya perdido potencial en Europa ni en el mundo. Yo no voy a hablar de la Champions porque no juego la Champions".

Cuestionado por el rendimiento de algunos de sus jugadores, 'Lucho' comentó: "No miro la edad ni el equipo en el que juegan. Tampoco pretendo convencer a nadie con mis ideas. Sé que Kepa está pasando por un momento complicado en su club. No jugar a un portero le afecta, pero puedo hacer una excepción".

"Y Marco Asensio sabéis que me encanta. Está jugando a un buen nivel aunque lejos de lo que puede hacer, pero yo tengo confianza en él. Mis decisiones están basadas en muchas horas de estudio y sé que no puede gustar a todo el mundo", añadió.

"Marcos Llorente está jugando como segunda punta. En el caso de Marcos Llorente, como es un jugador con unas condiciones óptimas se ha incorporado a esa posición y haciéndolo de maravilla", cerró sobre el tema de los jugadores.

En cuanto a la lesión de larga duración de Ansu Fati, el seleccionador español declaró: "El fútbol es un deporte muy duro y hay contacto. Las lesiones forman parte del fútbol y considero que no va a afectarle para nada en su futuro. Hay que estar preparado y no tengo ninguna duda de que va a volver a ser el Ansu de siempre y, por supuesto, desearle una pronta recuperación".

"Fui compañero de Frank de Boer muchos años y tenemos una gran relación. Su idea futbolística es acorde a la que impera en el fútbol holandés y espero que tenga mucha suerte a partir del partido con nosotros", sentenció Luis Enrique.