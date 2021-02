Kepa, tajante: "No estuve cerca del Madrid"

Cuando Kepa aún militaba en el Athletic como uno de los mejores porteros de la Liga Española, muchos clubes se convirtieron en pretendientes suyos. El Madrid no fue una excepción. Eso sí, en declaraciones a 'Tiempo de Juego', el jugador dejó claro que nunca estuvo cerca de vestirse de blanco.

"No estuve cerca del Madrid. El fichaje no estaba hecho. No pasé reconocimiento médico con el Real Madrid ni con ningún otro club", explicó el cancerbero. Al final, se incorporó a las filas 'blues' en la Premier League y conquistó rápidamente la titularidad, aunque, actualmente, pasa por cierto valle de rendimiento.

"No me he planteado salir. Cuando perdí la titularidad, no empecé a pensar más allá. Quiero jugar aquí. Siento el respaldo de club y creo que he demostrado que puedo jugar. Quiero darle la vuelta a la situación y mirar hacia el futuro. Quiero sentirme otra vez importante", añadió.

Con "darle la vuelta a la situación", Kepa se refería a reconquistar un lugar de confianza en los planes de Thomas Tuchel que perdió cuando Lampard era su entrenador. Mendy, fichaje del Chelsea en septiembre de 2020, se ha convertido en el principal portero de la escuadra.