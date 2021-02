Kepa ya habla de la Champions: "Luis Suárez no me da miedo"

Con la cita entre Chelsea y Atlético de Madrid ya en el horizonte, Kepa Arrizabalaga pasó por los micrófonos de 'El Partidazo de COPE' y habló desde el bando 'blue' sobre cómo llegan a esa cita y cómo ven al cuadro de Diego Pablo Simeone.

"No sé si seré titular, no sabemos nada. Tenemos un partido de Liga por delante y no sabemos quién va a jugar el sábado. No lo hemos empezado a preparar, pero inconscientemente lo tienes en la cabeza", reconoció.

"Hace un mes o dos te diría que el Atlético estaba en gran forma, pero ahora nosotros estamos mejor que antes. Creo que la eliminatoria va a estar igualada. ¿Luis Suárez? No me da miedo, pero ojalá no tenga su día. Lleva muchos años marcando goles y creando peligro. Es un jugador que tenemos que atar en corto", añadió el portero español.

Tiene claro a quién le quitaría al Atleti para la eliminatoria: "A Oblak. Viendo lo importante que fue la temporada pasada en la eliminatoria ante el Liverpool, le quitaría a él".

Su complicada situación en el Chelsea no ha influido en su futuro. "No me he planteado salir. Cuando perdí la titularidad no empecé a pensar más allá. Quiero jugar aquí. Siento el respaldo del club y creo que he demostrado que puedo jugar. Quiero darle la vuelta a la situación y mirar hacia el futuro. Quiero sentirme otra vez importante", aseguró.

De Hazard espera más: "Entrenando y jugando era espectacular. En los momentos importantes era el que decidía. Él está feliz. Está cumpliendo su sueño. Ha tenido la mala suerte de las lesiones. A veces pasa en el fútbol que vienen estos infortunios, pero seguro que triunfará porque tiene calidad".