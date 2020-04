Kessié, atrapado en Costa de Marfil por el coronavirus

Kessié está atrapado en Costa de Marfil. El Milan, su club, les pidió a los jugadores que regresaran para estar ya a su disposición el jueves 23 de abril, pero él no puede. Según cuenta 'La Gazzetta dello Sport', no está encontrando vuelos disponibles.

Esto es debido a la crisis del coronavirus. El espacio aéreo está mucho más despejado y son varios los países que han restringido las llegadas y salidas para no expandir la pandemia. Ello imposibilitará que el jugador llegue a tiempo.

Por parte del Milan, no hay problema. Primero, porque su futbolista no tiene la culpa de que no haya vuelos para volver; segundo, porque todavía no hay prisas respecto a la vuelta a los entrenamientos. Los clubes quieren volver, pero todavía no es oficial.

En esta situación, Kessié tendrá que seguir ejercitándose en solitario en su país natal mientras se soluciona la situación. Hasta que el tráfico aéreo no vuelva a la normalidad, no tendrá la oportunidad de unirse a sus compañeros.