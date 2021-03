Keylor Navas negó haber hecho boicot al ex técnico de Costa Rica

Sigue el juicio para determinar qué ocurrió en la Selección de Costa Rica. Keylor Navas, en unas palabras recogidas por 'AS', negó cualquier participación en un boicot contra Jorge Luis Pinto.

"Estoy muy sorprendido. No es algo que nos salga de la boca y nunca sucederá, porque somos futbolistas profesionales desde hace muchos años, tenemos honor y prestigio", aseveró el portero 'tico'.

Todo esto saltó a la luz después de que Eduardo Li, ex dirigente de la Federación Costarricense de Fútbol, pusiese en el ojo del huracán al portero del Paris Saint-Germain tras el Mundial de 2014.

"Me golpean la mesa y Keylor Navas me dice 'perdemos tres partidos seguidos, hay una cláusula que prevé esto y aquello", expresó el ex dirigente en el juicio celebrado esta semana.

Estas declaraciones provocaron un gran revuelo en Costa Rica. Y es que Keylor Navas está considerado uno de los mejores jugadores de la historia del país, sino el que más.