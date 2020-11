'Kicker': Zidane contacta con Alaba para llevarlo al Madrid

El Bayern de Múnich se ha resignado a perder a David Alaba. Tras encallarse su renovación, los bávaros parecen preferir que se vaya gratis antes que dejarle marchar en enero, y la carrera por su fichaje está muy activa con tantos meses por delante.

Uno de los clubes que siguen de cerca su situación es el Real Madrid. Parece que el austriaco es el 'plan B' en el caso de que Sergio Ramos no renueve y se vaya, pero desde el club se trabaja ya para tener cerca la alternativa de Alaba.

Según cuenta este viernes 'Kicker', Zinedine Zidane estaría conversando directamente con el capitán del Bayern de Múnich para conocer de primera mano su situación en Alemania y tratar de convencerlo de su fichaje si finalmente se ve necesario.

Aparentemente, el técnico madridista habría intercambiado sensaciones para hacerle ver que el tema va en serio y adelantarse a otros gigantes europeos que están en la puja por David Alaba.

El principal escollo está en el salario. Si su renovación con el Bayern ha fracasado es por sus altísimas pretensiones, que pueden elevarse aún más con la puja de clubes como Paris Saint-Germain o Juventus, quienes apretarán especialmente por él.

No obstante, 'AS' asegura que la prioridad del Real Madrid es la renovación de Sergio Ramos, bloqueada por las posturas de jugador y club. Él quiere dos años y un aumento salarial, mientras los blancos le ofrecían uno y con los mismos emolumentos. No obstante, parece que las posturas se están acercando.