"Atravesaríamos el fuego por Simeone"

Tras la eliminatoria que ha acabado con el Atlético tumbando al Liverpool, hay consenso en el elogio de la figura de Diego Simeone. El Atleti vive la mejor época de su historia gracias al buen hacer del Cholo. Kieran Trippier se adhiere a esa teoría.

"He estado aquí durante siete meses y lo que veo nunca había experimentado algo así. Estoy hablando, por ejemplo, de Diego Simeone, realmente un entrenador increíble. Todos atraviesan el fuego por él. Es una sensación increíble ser parte de este equipo. Estoy orgulloso de eso", dijo Trippier en 'The Guardian'.

El inglés se ha hecho un hueco en los planes de Simeone. No se arrepiente para nada de haber dejado el Tottenham, un equipo que venía siendo subcampeón de Europa.

"Disfruto cada momento. No quería mirar hacia atrás al final de mi carrera lamentando no haberlo intentado. Ha sido un gran cambio: una cultura diferente, con diferente forma de jugar al fútbol, pero realmente me divierto aquí", señaló.

"Espero que mis actuaciones en el Atlético puedan mantenerme en el equipo nacional. Quiero seguir jugando al más alto nivel durante el mayor tiempo posible, para poder seguir jugando para el equipo nacional. Es mi objetivo", afirmó Trippier, que espera de nuevo la llamada de Southgate.