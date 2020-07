Kijera señaló al presidente de su salida del Mirandés

La salida de Gorka Kijera en el Mirandés ha levantado un muro en el club. El ya ex capitán del conjunto de Anduva aseguró que su salida llegó debido al presidente de la institución.

"La decisión es del presidente porque Chema me comentó que deportivamente me veía válido", aseguró el ya ex futbolista del Mirandés a 'Onda Rojilla' sobre su salida.

Explicó Kijera que la intención del Mirandés era "traer un lateral izquierdo titular", pero que en cuanto "a la labor de gestión de vestuario, era un jugador importante".

"Sin embargo, al presidente no le gustaron un par de cosas y por eso no se me renueva", apuntilló Kijera, señalando directamente a Alfredo de Miguel.

"Tuvimos una pequeña bronca después de la celebración del ascenso. Dije unas palabras muy buenas hacia la peña Jóvenes Jabatos. Él tiene muy metido dentro lo que sucedió en la plaza del Ayuntamiento donde le silbaron. Y después por una barbacoa que este año hice en casa cuando él había dicho que no hubiera comidas. Yo, como capitán, decidí hacer una porque creía que el equipo merecía una despedida. En ningún momento lo hice por llevarle la contraria", terminó.