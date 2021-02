Kike García exige una reacción

Un gol con sabor agrio para Kike García, que pese a marcar se marchó de vacío del partido contra Osasuna. El ariete tiene claro que deben dar la vuelta a la situación.

"Nos vamos dolidos porque el punto estaba bien contra Osasuna, ya que sumábamos uno y ellos dejaban de sumar los tres. Es una derrota que nos duele, habrá que sacar las valoraciones y a trabajar desde el lunes", analizó Kike García en 'Movistar LaLiga'.

Explicó Kike García que era normal que tuviesen "miedo a perder". "LaLiga está ajustada, cuesta ganar, estaba el golaverage. Estábamos haciendo un partido parejo, ellos han tenido la jugada del gol que no he podido ver porque me habían cambiado. Es un jarro de agua fría y nos vamos dolidos", añadió.

"Tenemos que cambiar algo porque con esto no nos está dando. Dentro del vestuario tenemos que hacer las valoraciones, estar juntos y comprometidos. Si competimos como lo hacemos y damos un plus más, estarán cerca las victorias que nos están faltando", sentenció Kike García.