Kjaer espera que el Milan ejecute la opción de compra

Kjaer se marchó del Sevilla el pasado verano. La intención de futbolista y club parecía que era la de no volver a encontrarse jamás, pero tras una decepcionante cesión en el Atalanta, la reunión parecía inevitable. Hasta que apareció el Milan.

Y allí, en Milán, Kjaer ha encontrado un equipo donde se siente feliz. "Mi sueño es quedarme en Milán, pero ahora es difícil saber qué pasará", dijo el danés, en una entrevista concedida al 'Corriere dello Sport'.

"Cuando llegue el momento hablaremos con el club, tengo que ejercer la máxima presión en el club para convencerlos de que hagan realidad la opción de compra. Estoy trabajando en casa para mejorar no solo físicamente sino también mentalmente para seguir en Milán", añadió Kjaer.

Su vuelta a Italia (militó en la Roma en la 2011-12) no tenía buena pinta. En el Atalanta no cuajó (jugó solo seis partidos en toda la primera vuelta), pero el Milan apareció como tabla de salvación.

Allí ha encontrado la felicidad futbolística, a sus 31 años recién cumplidos. "Pioli me dio confianza de inmediato. Me dio todo, habló mucho conmigo. Me preguntó cómo mejor usarme, con un técnico así fue fácil", reveló.

"No tengo miedo a la presión de San Siro. He estado en muchos clubes en mi carrera y aquí en Milán me siento bien. Estoy acostumbrado a tener estímulos importantes y para mí es natural jugar mucho. Esto es fútbol para mí, necesito una gran motivación para entrenar al máximo y darlo todo", añadió Kajer, para finalizar.