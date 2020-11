Klaassen se enteró de su falso positivo tirado en el sofá, horas antes del partido

El Ajax viajó a Dinamarca con apenas 17 futbolistas, tras el brote detectado en la plantilla. Brote que al final no fue para tanto, pues seis de los positivos resultaron no serlo. Así vivió Davy Klaassen aquellas horas cruciales.

Algunos de sus compañeros fueron incluso titulares. Él no. Él llegó al límite a tiempo de ser inscrito para el partido, y jugó la segunda parte. Fue de los últimos en ser notificado de que había sido un falso positivo.

Así explicó cómo fue aquel extraño martes de Champions. "Estuve esperando todo el día. Por un momento pensé que no iba a pasar, así que me puse algo cómodo y me senté en el sofá. Y llegó la llamada", relató Klaassen, a la web del Ajax.

"Inmediatamente me puse nervioso, conseguí que alguien me llevara al aeropuerto lo antes posible y luego lograron transportarnos directamente desde el aeropuerto al estadio. Estaba más nervioso que en cualquier otro partido", explicó.