Klinsmann aconseja a Bale salir del Madrid: "Está malgastando el tiempo"

En unas declaraciones concedidas a 'talkSPORT 2's Sportsday', Jürgen Klinsmann ha querido ofrecer su opinión sobre la situación que está viviendo Gareth Bale en el Real Madrid.

El delantero galés tiene contrato hasta 2022, pero Zidane no cuenta con él: "Estar en el banquillo es el peor castigo para un jugador. El tiempo pasa muy rápido y como jugador no puedes malgastarlo. Lo más importante para cualquier futbolista es estar en el campo y jugar. Cuando eso no pasa, más pronto que tarde tienes que llegar a la conclusión de valorar una salida".

Klinsmann no dudó en hacerle ver al atacante que es importante que luche por ser titular: "Hay un punto cuando llegas a ser jugador profesional en el que te gustaría ganar una cantidad de dinero considerable para sentirte más seguro. Pero una vez que has cumplido ese objetivo, solo importa una cosa: jugar y marcar goles, y construir tu historial de récords. Quieres dejar un día el fútbol pasados los 30 años y decir 'Ok, mirad mi carrera, conseguí marcar en X equipos y X goles en diferentes competiciones".

Y añadió: "El dinero no importa más. No tiene influencia en esta decisión que tiene que tomar Gareth. Pero hay temas personales que sí, hay una familia y cosas relacionadas con el estilo de vida que hay que considerar".

Finalmente, no dudó en dejar claro que le encantaría que Bale volviera a la Premier: "Nos encantaría admirar a un jugador como él semana tras semana por televisión. Como fan del Tottenham, me encantaría que volviera".