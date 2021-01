Klopp aboga por un final de mercado invernal sin movimientos

La campaña 2020-21 está siendo difícil para el Liverpool, especialmente por los numerosos problemas físicos, algunos de gravedad, que ha tenido la plantilla.

En la previa del partido contra el Tottenham, de Premier de este jueves, Jürgen Klopp ha querido hablar sobre la situación del club 'red' en los últimos días de mercado invernal.

"En realidad, no espero nada. Yo no diría que no al 100%, pero no creo que vaya a cambiar", habló sobre posibles fichajes para la plantilla del Liverpool, diezmada con las lesiones.

Pese a los problemas físicos que ha tenido y tiene, entre otros de Van Dijk, el Liverpool se encuentra a solo siete puntos de la cabeza de la Premier League y en octavos de final de la Champions.

"La gente nos dice que somos el mejor equipo del mundo. Tenemos que demostrarlo de nuevo y contraatacar. Cuantas más cosas negativas se digan de nosotros, quizás más queremos mejorar", explicó el técnico 'red'.