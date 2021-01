Klopp asumió su parte de culpa por el bajón 'red': "Tengo que cambiar"

El Liverpool no es el que era y Klopp es consciente de ello y de que gran parte de la responsabilidad la tiene él. En la rueda de prensa posterior a la derrota frente al Burnley, tan inesperada como estadísticamente singular, expuso las causas del bajón y propuso posibles soluciones.

"Cuando las cosas no funcionan en el campo como queremos, hay un problema. Las cosas que les digo a los chicos no se las dije lo suficientemente claro, así que tengo que cambiar la forma en que lo hago y tenemos que cambiar la forma en que jugamos", afirmó.

"La confianza no es algo que se le dé a la gente de forma natural. Algunas cosas tienen que funcionar para generar esa confianza. No funcionó en el último tercio para nosotros en los últimos partidos. No hemos obtenido los resultados que queríamos desde hace algunas semanas", continuó.

Centrado en lo táctico y en la siguiente cita, que es ante el United, aseveró: "Algunas partes de nuestro juego fueron lo suficientemente buenas y otras, no, así que tenemos que seguir adelante con las cosas que estaban bien y mejorar las demás. Queremos ganar el partido, eso está claro. Queremos pasar y, para eso, tenemos que jugar muy bien. El United está en un momento realmente bueno".