Klopp cargó contra el VAR por el gol de Maddison: "Era fuera de juego claro"

Jürgen Klopp no solo lamentó los despistes de Alisson, su "malentendido" con Ozan Kabak y cómo se vino abajo su Liverpool. En su análisis de la derrota contra el Leicester, el alemán también atizó al VAR.

Lo hizo por el gol que supuso el empate 1-1 del Leicester. El videoarbitraje revisó primero si había penalti de Thiago sobre Barnes y decidió que era falta, y después dio por bueno un tanto que Anthony Taylor había anulado de primeras.

El árbitro señaló fuera de juego posicional de Amartey, que hizo por meter la bota y despistó a Alisson, pero las líneas del VAR le mostraban habilitado por milímetros. No se veía ni el pie del defensa del Liverpool que rompía, pero es que para Klopp, esa no era ni la toma buena.

"Sé que discutimos mucho sobre VAR, pero creo que todos estamos de acuerdo en que fue un punto de inflexión en el partido. Vi ahora un par de veces el gol y en el momento en que paran la acción para mirar quién está fuera de juego y quién no, el lanzador ni siquiera había tocado el balón", aseguró.

"Significa que sigue siendo una decisión individual de alguien que al final decide si es fuera de juego o no. Eso es muy duro porque a mí me parece un claro fuera de juego en ese momento porque tiene que tocar el balón, ese es el momento en el que el fuera de juego es o no", continuó Klopp.

"Cuando lo vi, el pie de 'Bobby' (Firmino) debía estar un poco más cerca que lo que sea que dijeran en el VAR. Eso fue todo, fue un punto de inflexión", concluyó el técnico 'red', que en sala de prensa llegó a decir que el Liverpool ya había perdido sus opciones de ganar la Premier League.