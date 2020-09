Klopp da el 'o.k.' y el Liverpool hace profesional a Stephenson

Luca Stephenson ha firmado su primer contrato profesional con el Liverpool. El mediocampista, que cumplió 17 años la semana pasada, se unió a los 'reds' en el Sub 15 procedente de su club local, el Sunderland.

Stephenson hizo su debut con la Selección de Inglaterra Sub 18 el año pasado como jugador Sub 16 y ha comenzado esta temporada como parte del grupo Sub 18 de Marc Bridge-Wilkinson.

"Un jugador combativo y un cerebro dentro de los terrenos de juego, la versatilidad de Stephenson también le permite jugar más amplio en los flancos", amplía la información el Liverpool sobre esa mejora de contrato.