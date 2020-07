Klopp da su visto bueno al fichaje de Thiago

La prensa alemana aseguraba que ya había acuerdo entre Thiago y el Liverpool, y que solo faltaba alcanzarlo con el Bayern para que el traspaso fuera efectivo. Pues bien, eso ha sido posible gracias a Klopp.

Decía 'Bild' que el acuerdo era total entre futbolista y club. Dicho acuerdo llegó solo tras darle Klopp su visto bueno a la incorporación del jugador.

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, es quien tiene la última palabra en materia de fichajes en el club inglés. La directiva no contratará a nadie si no es petición suya o si, en caso contrario, no cuenta con su aval.

Y Thiago lo tiene. De hecho, según el citado medio alemán, el propio Klopp habría instado a su club a apretar para hacerse con Thiago. Ya habría acuerdo con el jugador, pero no con el Bayern.

Los muniqueses quieren unos 40 millones, el Liverpool ha ofrecido 20 y pretende subir, como mucho a 25. Thiago está valorado en casi 30. Parece cuestión de tiempo que el tira y afloja acabe en acuerdo total.