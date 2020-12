Klopp defiende a Terzic: "Scholl habla como si comiese inteligencia a cucharadas"

A pesar de estar en una época más que navideña, Klopp no ha dudado en pegarle un buen palo a Mehmet Scholl, un ex jugador que desarrolló su carrera en el Bayern de Múnich.

El germano mostró su disconformidad con las palabras pronunciadas por el de Karlsruhe sobre Terzic, quien ahora dirige el Borussia.

"No dicen demasiado sus palabras. Es como decir que el sol brillará mañana. Su análisis no es tangible", dijo el ex futbolista. (estuvo a cargo del segundo equipo Bayern)

La respuesta de Klopp no se hizo esperar: "¿Cuál es la razón de ser de Mehmet Scholl para que juzgue a entrenadores? Es como si yo hablo de fabricación de coches. No tengo ni idea. Siente que puede hablar sobre los entrenadores jóvenes de Alemania. Odio comentar cosas así, pero él siempre habla acerca de gente que no conoce".

Y el germano, que recordó el frustrado paso de Scholl en el segundo equipo del Bayern, le atizó de nuevo. "Lo intentó como entrenador, no pudo y ahora habla como si hubiera comido inteligencia a cucharadas. Habla como si ya no pudiera escuchar ese tipo de comentarios. Fue la primera vez que uno de los entrenadores (del Borussia) habló. ¿Cómo puede no querer escuchar más algo de alguien que es la primera vez que habla", espetó.

Después de todo este repertorio, Klopp apareció en los canales oficiales del Liverpool y felicitó la Navidad a los aficionados 'reds'. "¿Quién hubiera pensado hace un año que nuestro año sería así, que estaríamos en ‘encierros’, que no podríamos viajar o, lo más importante de todo, ver a nuestros seres queridos? Entonces, lo que realmente me ha enseñado lo preciosa que es la vida; la rapidez con la que se pueden quitar las cosas, para apreciar todo lo que pueda", afirmó el técnico en el inicio del vídeo.