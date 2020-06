Klopp desveló la charla que hizo que le metieran cuatro al Crystal Palace

El Liverpool lleva toda la temporada arrasando. Tiene el campeonato inglés en las yemas de los dedos y uno de los principales motivos tiene nombre y apellido: Jürgen Klopp. El técnico, en la rueda de prensa posterior al 4-0 al Crystal Palace, reveló qué les dijo a sus pupilos.

"Les dije a los muchachos que, en realidad, quería ver el mejor fútbol a puerta cerrada de todos los tiempos. No estoy seguro de si fue el mejor fútbol. Sí que fue el mejor contraataque a puerta cerrada. La actitud que mostramos esta noche, la pasión que mostramos fue excepcional y jugamos un fútbol impresionante", afirmó.

"Los goles que marcamos fueron increíbles. En mi trabajo, normalmente, tengo que calmar las cosas y decir 'no, eso no fue para tanto y podemos mejorar'. Y podemos mejorar, lo sé, pero es no es importante esta noche. Esta noche, solo es importante que demos esta señal y les demostremos a nuestros aficionados el respeto que se merecen, que podemos jugar como si estuvieran aquí incluso cuando no están aquí", añadió.

Más de un entrenador o futuro entrenador habrá tomado nota de sus palabras. No es la primera vez que, gracias a una charla, logra que los suyos den el do de pecho. Hay que recordar que este equipo es el actual campeón de la Champions League.