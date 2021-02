Klopp duda que Van Dijk juegue ya este curso y analizó los fichajes

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, puso en duda que el central neerlandés Van Dijk pueda volver a jugar esta temporada después de haberse lesionado los ligamentos de la rodilla en octubre.

El entrenador alemán fue preguntado por la posibilidad de incluir a Van Dijk en las listas de la Premier League y la Champions League que los clubes entregarán tras la conclusión del mercado de fichajes.

"Pase lo que pase, creo que tendremos espacio para Virgil en la lista de la Champions y ya está incluido en la de la Premier", aseguró el técnico. "Hasta el momento, ningún doctor me ha dicho que haya posibilidades de que Virgil vuelva a jugar esta temporada". "No quiero decir que sea absolutamente imposible, pero no es probable", añadió.

Además de Van Dijk, el Liverpool cuenta con las bajas de larga duración en defensa de Joe Gomez y Joel Matip, por lo que en el mercado de enero se ha visto obligado a contratar a los centrales Ben Davies y Ozan Kabak, del Preston y del Schalke 04, respectivamente.

Sobre Davies, el alemán señaló: "Tiene un gran potencial, con mucho por delante en su carrera. Me gusta su juego, es brillante, un líder en el Preston, puede jugar en varias posiciones, en una defensa de tres o de cuatro. Posee una buena pierna izquierda. Tengo muchas ganas de trabajar con él".

Y concluyó con la otra incorporación para la zaga, Ozan Kabak: "Dave (Wagner) siempre me ha dicho que Okan será en el futuro capitán de un equipo. Tiene la personalidad adecuada. Dave es muy positivo respecto a él, que llegó muy joven a Alemania y tiene un enorme talento".