"El titular del partido es que el Watford ha sido mejor"

El entrenador del Liverpool Jürgen Klopp lamentó el resultado y la imagen de los 'reds' frente al Watford, pero cree que el 3-0 fue de justicia.

"No estoy sorprendido por el rendimiento de mi equipo porque eso significaría que yo no habría visto algo así antes. Lo he visto muchas veces", señaló tras el encuentro.

"El 3-0 es un poco duro, pero tuvimos una gran influencia para merecer este resultado. Felicidades al Watford, lo ha merecido. Ha sido el mejor equipo. Ese es el titular", declaró.

Klopp cree que el Liverpool no tuvo respuesta. "Los jugadores no actuaron como queríamos. Pero las pequeñas cosas de fútbol no siempre se alían con uno quiere. Cuando queríamos jugar la pelota y correr, las cosas que normalmente hacemos de forma natural y bien, no lo hicimos bien", lamentó.

¿Siente la presión el Liverpool? "El partido fue bastante tenso. No es fácil jugar así. Y lo sientes. Ahora no tenemos que pensar en los récords, podemos pensar sobre ganar partidos", apostó.