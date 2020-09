Klopp elogió a Arteta... pero le dio un palo al Arsenal

Klopp, entrenador del Liverpoo, compareció en la rueda de prensa previa al choque con el Arsenal de este lunes. El técnico 'red' elogió la labor de Arteta, pero también se refirió a la plaza que ocuparon en el pasado curso y le dejó un recado al club inglés.

"No creo que el Arsenal sea un buen ejemplo porque creo que el Arsenal quedó octavo el año pasado. Creo que hubiesen podido clasificarse para un puesto en la Europa League, si no para la Champions", comenzó Klopp.

El técnico alemán lamentó, a su manera, que el Arsenal no pudiera entrar directamente en una competición europea por medio de su clasificación en la Premier League.

"Ahora está en una situación en la que juega en la que juegan la Europa League por ganar la FA Cup y la buena noticia es que tienen que adaptar los partidos a mitad de semana. Eso es genial porque con la calidad que tienen y este tipo de cosas pueden aprovechar diferentes situaciones", acabó.

Klopp, no obstante, se rindió ante Mikel Arteta y todo lo que consiguió cuando pudo hacerse con las riendas del equipo: "Creo que ha cambiado el ambiente del club, aunque no sé exactamente cómo era el ambiente antes de que llegara, pero no creo que mucha gente se esperase que, a final de temporada, fuesen a ganar algún título y él lo hizo, ganó la FA Cup y la Community Shield. Es muy impresionante".