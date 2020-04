Klopp, entre ser el Ferguson del Liverpool o el sucesor de Löw

Es difícil encajar mejor en un club de lo que Jürgen Klopp lo hizo en el Liverpool. Gracias a lo conseguido con los 'reds', incluso ha hecho que nos olvidemos de su etapa en el Borussia Dortmund, también de cierta grandeza.

El Liverpool conquistó su primera Champions League en más de una década y estaba a punto de ganar la Premier League cuando comenzó la pandemia del coronavirus. Pero, más allá de los títulos, que son importantes, Klopp había dado la sensación de construir un equipo con expectativas de perdurar.

Por ello, en Anfield desean que continúe muchos años en el equipo. Algo similar a lo que hizo Sir Alex Ferguson en el Manchester United, donde estuvo durante más de un cuarto de siglo.

Klopp tiene contrato hasta 2024, pero el Liverpool estaría por la labor de prolongarlo ya mismo, aunque el alemán prefiere esperar.

No es que no esté cómodo, pero tampoco le haría ascos a volver a su país para dirigir a la Selección Alemana. Joachim Löw está apurando sus días como seleccionador y Jürgen Klopp no quiere estar atado cuando la vacante esté disponible.

'Mirror' recuerda que el técnico ya le ha revelado a sus círculos cercanos que el Liverpool será su último equipo como entrenador y que solo dirigirá después a alguna selección. El tiempo dirá si se le pone más cara de Ferguson o Wenger o de Joachim Löw.