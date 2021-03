Klopp estalló ante la prensa: "Si otro puede hacerlo mejor, que se tome la decisión"

Jürgen Klopp es un hombre tranquilo, pero, a veces, saca a la luz su lado más intenso. El entrenador del Liverpool sacó las uñas en la rueda de prensa previa al partido ante el Fulham para defenderse de las críticas por los malos resultados de su equipo.

"No podemos hacer más que lo mejor que podamos, y así es siempre. Si hay alguien que piensa que otro entrenador puede hacerlo mejor, entonces tiene que tomar la decisión. Eso está claro", comentó visiblemente enfadado el alemán.

Y añadió: "No creo que ese sea el caso. No es que nadie pueda hacerlo mejor, pero no creo que ninguno de los directivos de la junta tenga esa opinión, al menos nadie me lo dijo".

El técnico del conjunto 'red' siguió con su defensa: "Cuando ganamos partidos de fútbol no estamos de fiesta constantemente y si perdemos, no nos damos puñetazos en la cara. Está en un punto intermedio".

Además, Klopp rechazó comparar la presente temporada con su último año en el Borussia Dortmund: "Ni siquiera se le parece. En Dortmund, no fue ni la mitad de malo que aquí desde el punto de vista de las lesiones. Y teníamos muchos menos puntos después de la primera parte de la temporada".

"La diferencia en Dortmund fue que tuvimos las lesiones, pero en la segunda parte de la temporada volvieron todos. No es tan fácil como pensar que tuve una situación como esta hace seis años y que puedo simplemente sacar el libro donde escribí todas las notas y con un vistazo decir: 'Ah, sí, eso es lo que podemos hacer'. Así que no podéis compararlo", sentenció Klopp ante la mirada de asombro de todos los presentes en la sala de prensa.