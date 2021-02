Klopp estalló: la respuesta por el COVID-19 que todos deben escuchar

El Liverpool se mide este domingo al Sheffield United y Klopp dejó una ejemplar respuesta a una pregunta sobre el impacto del coronavirus en la rueda de prensa previa.

Un periodista preguntó al técnico sobre si están preocupados por la propagación del virus y sobre cómo les pueda afectar y el alemán se puso muy serio.

"No me gusta que la opinión de un entrenador de fútbol sea importante en un tema tan serio. No lo entiendo. Si te preguntase a ti, estarías en la misma situación que yo", comenzó.

Klopp aseguró que "la opinión de la gente famosa no es importante" y que se tiene que hablar "de una forma adecuada" y no "gente sin conocimiento como yo".

"Política, coronavirus... ¿Por qué a mí? Llevo una gorra de béisbol y un mal afeitado. Estoy tan preocupado como tú o a lo mejor menos, no lo sé. Quiero un plata seguro y saludable", concluyó.