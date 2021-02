Klopp estaría descontento con la política de fichajes del Liverpool en enero

El Liverpool no es ajeno a la grave situación económica del fútbol por culpa de la pandemia. Por eso, el mes de enero se saldó con dos fichajes de mínimo coste como los de Ozan Kabak y Ben Davies.

Mientras los 'reds' pagaron dos millones de euros por el central del Preston North End, el turco del Schalke 04 llega cedido con opción de compra a final de temporada. Apuesta de perfil bajo la primera, una de futuro la segunda.

Pero parece que esto no ha satisfecho a Jürgen Klopp. Al menos, así lo asegura 'The Sun', que publica este miércoles que el entrenador de los 'reds' no está contento por cómo se ha resuelto finalmente el mercado invernal.

Aparentemente, el técnico había pedido a su directiva algún central de más nombre para sustituir las bajas sensibles de Virgil van Dijk, Joe Gomez o Joel Matip. El citado medio asegura que uno de los que propuso fue Kalidou Koulibaly, del Nápoles.

Como era de esperar, la directiva 'red' hizo oídos sordos de inmediato a esta petición. El presidente napolitano Aurelio de Laurentiis siempre se ha descolgado con peticiones alocadas como 100 millones de euros por el senegalés de 29 años.

Koulibaly es un seguro atrás, pero se trata de una apuesta económica demasiado grande para su posible recorrido y los tiempos actuales. Aun así, Klopp parecía esperar algo más para afrontar un final de temporada de máxima exigencia.