Klopp, eufórico: "Preparaos para celebrar cuando este p*to virus se haya ido"

El título de la Premier League del Liverpool premió por fin a un conjunto que lo había intentado durante casi tres décadas sin suerte.

Por ello, la fiesta estuvo a la altura de las circunstancias en Anfield. Aunque claro, sin público. Por ello, Jürgen Klopp, que aun así disfrutó como un enano, invitó a los seguidores del Liverpool a coger fuerzas para cuando puedan celebrar de verdad.

"Muchas gracias a todos. Deberíamos estar celebrándolo y bebiendo juntos en Anfield, pero no puede ser. Cuando este p*to virus se haya ido, celebraremos juntos y haremos una gran fiesta", dijo para 'Sky Sports'.

El alemán insistió en que echaba de menos a los suyos: "Todo sería mejor con la afición, pero durante seis meses eso no será posible. No podría estar más feliz. Sería perfecto si Anfield estuviera lleno, pero no podemos cambiarlo".

"Esto lo hacemos por ellos. Todos celebran en casa, es un gran momento", concluyó un eufórico técnico 'red': "Somos campeones de Inglaterra, de Europa y del mundo. Sé cómo suena eso, pero es la verdad".