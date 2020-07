No se hizo esperar: Klopp felicitó al jugador más fuerte del mundo

Akinfenwa está en una nube después de haber logrado ascender al Championship. El delantero del Wycombe Wanderers consiguió la proeza al ganar al Oxford United (1-2).

El futbolista más fuerte del mundo, reconocido aficionado del Liverpool, disfrutó como nadie de la entrevista tras el partido y llegó a decir que la única persona que le podía escribir al Whatsapp era Klopp para celebrarlo con él.

Y el técnico alemán tuvo un gesto de humildad con Akinfenwa. El entrenador del Liverpool le mandó un mensaje de felicitación tras subir al Championship.

"¿Estás loco? El hombre, el mito, la leyenda... me envió un mensaje al Whatsapp. Hoy no hay nada mejor. Gracias, Klopp", dijo 'La Bestia' en su cuenta oficial de Twitter.

