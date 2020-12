Klopp habló sobre Salah: "Si un jugador se quiere ir..."

En la actualidad, son los jugadores los que dominan su futuro en los equipos. Un futbolista puede decidir marcharse y su club verse obligado a encontrar una salida que satisfaga a las dos partes.

Es la idea que dejó caer Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, sobre Mohamed Salah, toda vez que el egipcio dejó un resquicio a una posible salida de Anfield el próximo verano.

"Hacemos cambios y traemos jugadores, y si un jugador se quiere ir, no podemos detenerlo. Es solo que no entendería por qué se querrían ir. Cuando Mo respondió a la pregunta fue que estos clubes podrían estar interesados y no descartó eso", reconoció en rueda de prensa.

Es por ello que Klopp intenta buscar la idea de por qué se querría marchar en un caso dado. "Todos podríamos buscar algo más si queremos. Pero creo que la única razón para dejar el Liverpool en este momento es el clima", bromeó.

"¿Qué otra razón podía haber? Este es uno de los clubes más grandes del mundo, pagamos mucho dinero. Quizás no los que más, pero pagamos bien, tenemos un estadio sensacional con una afición excepcional y tenemos una base de seguidores en todo el mundo. Nuestro color es el rojo, que se l más bonito. No se puede obligar a la gente a quedarse, pero eso es todo. Se trata de la sincronización, el momento adecuado", sentenció el técnico germano.