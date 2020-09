Klopp insiste: tras el Liverpool dejará de entrenar

¿Hay un Liverpool más allá de Klopp? En principio, lo habrá a partir de 2024, salvo cese prematuro o salvo que el alemán se vea con fuerzas para renovar. Cuando llegue la hora, lo que tiene claro es que se tomará un año sabático.

Solo tiene 53 años, pero el banquillo quema. Quema mucho. Que se lo digan a Mourinho, Guardiola o Luis Enrique, por citar tres casos de técnicos que han envejecido a pasos de gigante tras someterse a la presión de los grandes banquillos.

Klopp no quiere que la vida le atropelle, y como buen conocedor de su carácter volcánico, el técnico alemán ha dicho que cuando acabe su periplo en el Liverpool se tomará un año sabático.

Así lo aseguró, en declaraciones reproducidas por el 'Mirror'. "Si algún día dejo de ser entrenador, habrá una cosa que no eche de menos: la brutal tensión que se vive antes de los partidos", explicó.

"Cuando deje el Liverpool, no me pondré a entrenar a otro equipo el día siguiente. Eso es seguro. Me tomaré un año sabático tras el Liverpool", añadió el entrenador alemán, ex de Mainz 05 y Borussia Dortmund.

Klopp, el técnico que ha dado al Liverpool su primera Premier de su historia y primer trofeo liguero en 30 años, y su sexta Champions, tiene contrato hasta 2024, tras renovar a finales de 2019.