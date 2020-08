Klopp le abre las puertas a Messi... pero de la Premier

La puerta del Manchester City parece ser la más abierta para Leo Messi. Obviamente, es tema de actualidad por la Premier League. Y como a Jürgen Klopp le tocó aparecer por rueda de prensa, tuvo que ofrecer su visión acerca de un posible desembarco. Al alemán le haría ilusión tenerlo más cerca.

A pesar de que catalogó de "imposible" la opción de que aterrice en Anfield. "¿Quién no quiere a Messi en su equipo? Pero no hay chance, los números no son para nosotros. Aunque, para ser un honesto, es un buen jugador", apostilló luego entre risas.

Si el equipo de Guardiola se viera reforzado por Leo Messi, ganar títulos en Reino Unido se haría muy difícil para el Liverpool. Aun así, al técnico rojo le haría ilusión tenerlo cerca: "Si viene será aún más complicado ganar al City, pero sería una buena noticia para la Premier. Aunque no sé hasta qué punto lo necesita".

"Para la Premier sería genial tener al mejor jugador del mundo. No sé si la competición necesita ese impulso, pero sí que lo sería. Serí una sorpresa, una suerte e interesante verle aquí. Messi nunca ha jugado fuera de España y tiene que saber que no tiene nada que ver, pero me gustaría verle aquí", zanjó Klopp.