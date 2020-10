Klopp no dio crédito: "No fue fuera de juego, si alguien me lo explica..."

En el 'derbi de Merseyside' no hubo ganadores. Hubo reparto de puntos y polémica en los úlitmos minutos por el gol anulado a Henderson por un fuera de juego que pitó el colegido Michael Oliver.

Para las cámaras y micrófonos de 'BT Sport' habló Klopp sobre este tanto que no subió al marcador y que pudo significar la victoria en el derbi: "En la foto que he visto no es fuera de juego, quizás alguien me lo puede explicar".

"En el vestuario con el ordenador hemos visto la jugada y no lo entendemos. Soy un gran defensor del VAR, pero la axila no está en fuera de juego. Aunque todo el mundo me dice que no es fuera de juego, eso no mejora mi estado de ánimo. No ha sido nuestro día", acabó Klopp.

En la línea que traza el VAR no parece que haya fuera de juego y, de ser así, lo que está por milímetros es un codo.