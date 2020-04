Klopp no sabe cuándo podrán volver a entrenar

El técnico del Liverpool Jürgen Klopp charló con 'Sky Sports' de la vuelta al fútbol y reconoció que aún falta para que puedan volver a sentir lo que es trabajar en el campo.

"En Alemania son muy optimistas y reanudarán la Bundesliga a mediados de mayo. Veremos qué repercusión tiene eso aquí. Sabemos lo que queremos y lo primero que queremos es que todo el mundo esté sano y seguro. En el momento en el que sea posible comenzar a entrenar nuevamente, lo haremos", explicó el alemán.

"No sabemos cuándo podremos volver a los entrenamientos, tenemos que esperar a lo que decida el Gobierno. No podemos forzar esta situación y no lo haremos", continuó el técnico.

Klopp confirmó que la eliminación de Champions no les cambiará de cara al futuro y no quiso opinar de cómo será el nuevo fútbol tras el COVID-19.

"No cambiaremos, eso es lo más importante. Pero nuestro éxito dependerá de lo que hagan los otros clubes, que también tienen posibilidades de mejorar las cosas. Así que no tengo idea de lo que nos deparará el futuro a nosotros", sentenció.