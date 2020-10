Klopp no se cortó y le mandó un recado a Tite por Fabinho

El Liverpool sumó tres puntos en la fase de grupos de la Champions con su triunfo frente al Midtjylland por 2-0. Un duelo en el que tuvo que sustituir a Fabinho, visiblemente lesionado. Y sobre ello fue cuestionado tras el choque.

En su charla con 'Esporte Interativo', Jürgen Klopp fue preguntado sobre cómo afectará a la Selección Brasileña esos problemas físicos de su centrocampista. Y el alemán, una vez más, no se achantó y fue totalmente sincero.

"No creo que Tite esté preocupado por la lesión de Fabinho porque nunca le pone. Probablemente se pase sentado en el banquillo los próximos tres partidos de la Selección", decretó el entrenador.

Por el contrario, sí es una baja importante para su Liverpool: "Para nosotros obviamente es un golpe duro, pero en este momento no sabemos más. Claro que no es positivo, pero no queremos ser negativos tampoco. Tenemos que esperar a las pruebas para saber más".

Razón no le faltó a Klopp: en los dos últimos compromisos de la 'Canarinha', ante Bolivia y Perú, Fabinho no disputó un solo minuto. Veremos si Tite cambia o no el rol del ex del Mónaco...