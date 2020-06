Klopp no se fía de Guardiola: "Debería jugar al póker"

El Manchester City visita este jueves al Chelsea, un rival al que debe superar si quiere mantenerse vivo de forma matemática en la lucha por el título de la Premier League, a manos del Liverpool en estos momentos gracias a su ventaja de 23 puntos.

Los 'reds' superaron con una goleada por 4-0 al Crystal Palace, en un partido para enmarcar de los chicos de Jürgen Klopp. De hecho, en la rueda de prensa posterior al partido, los periodistas preguntaron al alemán por unas declaraciones de Pep Guardiola sobre el partido ante el conjunto de Frank Lampard.

Y es que el catalán, pese a que está obligado a conseguir la victoria para seguir vivo por el título, aseguró que reservaría a algunos de sus jugadores más importantes contra el conjunto 'blue', unas afirmaciones que generaron confusión en el entrenador alemán, por lo que respondió: "¿Qué? ¿Pep dijo eso? Seguramente debería jugar al póker".

Tras dudar de las palabras de Pep, no dudó en mostrar toda su admiración por su rival: "No puedo respetar más al Manchester City. La forma que tienen de jugar al fútbol, me gusta mucho. Nosotros somos diferentes, no podemos ser como el City, tenemos que ser diferentes".

Además, se refirió al partidazo de su equipo en un Anfield completamente vacío: "Para ser honestos, no creo que el partido hubiera sido mejor con el estadio lleno. Mis chicos jugaron como si el estadio estuviera totalmente lleno. La atmósfera en el campo fue increíble. La actitud de mis jugadores fue fantástica, me gustó mucho. Hicimos un gran partido".

Finalmente, desveló que verá el cara a cara entre el City y el Chelsea: "Veré el partido entre el Chelsea y el City, pero no prepararé ninguna celebración. Lo veré porque jugamos contra el City en una semana. Pase lo que pase, no nos influenciará, ya que seguiremos jugando igual, por lo que no me preocupa demasiado el resultado. Pero estoy seguro de que el partido ante el City será un encuentro imperdible para todo aficiando del fútbol, porque, se decida o no el título, nos enfrentaremos dos equipos muy buenos. Queremos cumplir los sueños de la gente en casa".