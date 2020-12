Klopp pensó que Flick ganaría el The Best: "No soy el mejor del mundo"

Jürgen Klopp es el ganador del The Best 2020 a mejor entrenador, pero, si él hubiera tenido que apostar, lo habría hecho por Hansi Flick. En un vídeo en el que agradeció el reconocimiento, admitió que no pensaba que fuera a llevárselo y destacó más a sus compañeros que a él mismo.

"En primer lugar, muchas gracias. Estoy agradecido, obviamente. En un primer momento, estaba como todo el mundo, un poco sorprendido. Pensaba en Hansi Flick porque lo había ganado prácticamente todo este último año. Quería estar presente para mostrar respeto porque, el año pasado, estuve ahí, en Milán, y fue un evento muy bonito. Pochettino estuvo ahí también y, esa noche, pensé que, si volvía a ser nominado, asistiría incluso si no tuviese opciones de ganar", empezó diciendo.

"Sé que son cuatro categorías distintas, que entrenadores de todo el mundo, la mayoría de ellos, me votaron a mí, los jugadores también, y los medios y los aficionados votaron más a Hansi Flick, algo que entiendo perfectamente. Al final, no es mi decisión, así que ahora estoy contento. Es algo especial para mi cuerpo técnico y para mí, ya les he visto y están encantados", añadió.

"De hecho, si me preguntas si soy el mejor entrenador del mundo, diría que no. Si me preguntas si estoy rodeado de los mejores entrenadores, diría que sí. Aceptamos un premio como este, es bueno, hay cosas más importantes en el mundo, pero es algo bonito", concluyó en una comparecencia sin preguntas.